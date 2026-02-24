Il sacrario delle vittime della guerra in Ucraina a Kiev – Il video

Il sacrario delle vittime della guerra in Ucraina a Kiev è stato allestito dopo l’aumento dei combattimenti nella regione. La causa principale è l’intensificarsi dei scontri tra le forze coinvolte nel conflitto. Le immagini mostrano un monumento dedicato a chi ha perso la vita, con fiori e messaggi di solidarietà lasciati dai visitatori. La delegazione di Azione, guidata da Carlo Calenda, ha visitato il sito per rendere omaggio alle vittime.

