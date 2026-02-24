Il rovescio della medaglia della Olimpiadi | Condizioni di lavoro? Non certo da oro

Le sigle sindacali in Trentino denunciano le cattive condizioni di lavoro di alcuni operai coinvolti nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, attribuendole a contratti precari e turni estenuanti. Questi lavoratori, impiegati in appalti per la preparazione delle strutture olimpiche, affrontano lunghe giornate senza adeguate tutele. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti sindacali, che chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni di chi contribuisce all’evento.

Lo si potrebbe definire “il rovescio della medaglia”. Ed è il riferimento che fanno le sigle sindacali in Trentino in merito alle condizioni di lavoro di chi ha operato nell’ambito delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, almeno per alcuni addetti in appalto che in queste settimane hanno operato anche in Trentino nei servizi di pulizia, ristorazione collettiva e come stewards. “Persone, spesso giovani e provenienti anche da tutta Italia, a cui è stato chiesto di lavorare dodici ore al giorno per 8 euro netti l’ora, comprensivi di tredicesima, quattordicesima e Rol. A questi si aggiungevano 20 euro di diaria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Medaglia d'oro storica per Braathen, chi è il primo brasiliano della storia a podio alle Olimpiadi invernaliLucas Pinheiro Braathen ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, diventando il primo atleta brasiliano a salire sul podio alle Olimpiadi invernali.

Olimpiadi: i pizzoccheri sono la medaglia d'oro della buona cucina italianaIl sondaggio online di Lombardia Notizie ha premiato i pizzoccheri come la specialità più amata della cucina italiana, attribuendogli la medaglia d'oro.

