Il rovescio della medaglia della Olimpiadi | Condizioni di lavoro? Non certo da oro

Le condizioni di lavoro di alcuni operai coinvolti nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state messe sotto accusa, a causa di orari prolungati e salari bassi. Le sigle sindacali del Trentino denunciano che molti lavoratori, impiegati in appalto, affrontano situazioni difficili e poco sicure. Questa realtà si scontra con l’immagine di eventi sportivi di livello internazionale, portando alla luce problemi di tutela e diritti dei lavoratori coinvolti. La questione rimane aperta e ancora senza risposta.

Lo si potrebbe definire “il rovescio della medaglia”. Ed è il riferimento che fanno le sigle sindacali in Trentino in merito alle condizioni di lavoro di chi ha operato nell’ambito delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, almeno per alcuni addetti in appalto che in queste settimane hanno operato anche in Trentino nei servizi di pulizia, ristorazione collettiva e come stewards. “Persone, spesso giovani e provenienti anche da tutta Italia, a cui è stato chiesto di lavorare dodici ore al giorno per 8 euro netti l’ora, comprensivi di tredicesima, quattordicesima e Rol. A questi si aggiungevano 20 euro di diaria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

