Il ritorno dei vecchi timori | dalla TV ai nuovi bot

Il diffondersi dei nuovi bot ha riacceso vecchi timori legati alla perdita di fiducia nelle fonti di informazione. La crescita esponenziale di queste intelligenze artificiali, spesso usate per creare contenuti falsi o manipolare opinioni, ha spinto molti a preoccuparsi per l’affidabilità delle notizie. Sempre più persone si interrogano sulla reale provenienza di ciò che vedono online, mentre le piattaforme cercano di trovare soluzioni efficaci.

Dagli anni ‘60 la televisione entrò con forza nelle case degli italiani, cambiando abitudini, linguaggi e perfino il modo di stare insieme. Non tutti, però, accolsero questa novità con entusiasmo. Molti intellettuali e genitori temevano che il piccolo schermo potesse “rubare” tempo alla lettura e allo studio, impoverendo il pensiero critico. Si parlava di una generazione ipnotizzata, seduta per ore davanti a programmi considerati troppo leggeri o ripetitivi. Altri denunciavano il rischio di omologazione culturale. Con pochi canali nazionali, come quelli della Rai, si temeva che un’unica voce potesse influenzare opinioni politiche, gusti e comportamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Accesso a Medicina, Bernini esclude il ritorno ai vecchi test ma apre a correttivi e migliorie. Ma all'opposizione ancora non basta, e Renzi sprizza veleno

Voto ai ballottaggi, il ritorno dell'incertezza: Italia in crisi con i nuovi orizzonti politici

