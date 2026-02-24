Il regalo di Meek per il pubblico di Sanremo

Da bollicinevip.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meek ha portato un regalo speciale al pubblico di Sanremo, creando un momento unico in Piazzale Vesco. La sua esibizione ha coinvolto gli spettatori con un’energia travolgente e una performance che ha sorpreso molti. Durante l’evento, l’artista ha distribuito gadget e ha fatto ascoltare brani esclusivi, rendendo l’atmosfera ancora più intensa. La serata si è trasformata in un incontro diretto tra artista e fan, lasciando tutti con un sorriso.

. L’artista britannica Meek trasforma Piazzale Vesco in un palcoscenico vibrante per un incontro ravvicinato che promette sorprese e regali inaspettati per i fan del Festival. L’artista Meek raggiunge Casa Kiss Kiss nella celebre cornice di Piazzale Vesco a Sanremo. Questo appuntamento unico garantisce un contatto diretto tra la cantante e i suoi sostenitori durante il pomeriggio del 25 febbraio, precisamente alle 16:30. La location ligure si trasforma nel fulcro dell’interazione per l’intera durata della kermesse canora. Un evento vibrante nel cuore della città dei fiori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

“Sarà il co-conduttore”. Sanremo, c’è l’annuncio di Conti. Esplode il pubblico, è un personaggio amatissimoIl pubblico di Sanremo esplode di entusiasmo dopo l’annuncio di Carlo Conti come co-conduttore.

Festival di Sanremo 2026, rafforzato il dispositivo di sicurezza interforze per garantire l'ordine pubblicoIl festival di Sanremo 2026 ha portato a un rafforzamento del dispositivo di sicurezza, causato dall’afflusso di migliaia di spettatori.