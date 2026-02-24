Il regalo di Meek per il pubblico di Sanremo

Meek ha portato un regalo speciale al pubblico di Sanremo, creando un momento unico in Piazzale Vesco. La sua esibizione ha coinvolto gli spettatori con un’energia travolgente e una performance che ha sorpreso molti. Durante l’evento, l’artista ha distribuito gadget e ha fatto ascoltare brani esclusivi, rendendo l’atmosfera ancora più intensa. La serata si è trasformata in un incontro diretto tra artista e fan, lasciando tutti con un sorriso.

L'artista britannica Meek trasforma Piazzale Vesco in un palcoscenico vibrante per un incontro ravvicinato che promette sorprese e regali inaspettati per i fan del Festival. L'artista Meek raggiunge Casa Kiss Kiss nella celebre cornice di Piazzale Vesco a Sanremo. Questo appuntamento unico garantisce un contatto diretto tra la cantante e i suoi sostenitori durante il pomeriggio del 25 febbraio, precisamente alle 16:30. La location ligure si trasforma nel fulcro dell'interazione per l'intera durata della kermesse canora. Un evento vibrante nel cuore della città dei fiori.