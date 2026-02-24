Il prossimo impegno Allenamenti a porte aperte Domenica trasferta a Russi

Il tris rifilato all'Osteria Grande ha riportato il buon umore nella squadra di Parlato, che dopo il tradizionale giorno di riposo si ritroverà oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri per la ripresa degli allenamenti. Le prime tre giornate di allenamenti settimanali, quindi oggi, domani e giovedì, saranno aperte al pubblico, con apertura dei cancelli (lato palestra della prima squadra) alle 14,30. Per la cronaca, domani è prevista una doppia seduta alle 10,30 e alle 14,30, mentre sabato la rifinitura si svolgerà alle 10,30 in via Copparo. Per quanto riguarda l'infermeria, vanno verificate le condizioni di Stoskovic e Barazzetta, che non erano disponibili domenica scorsa ma sono in via di recupero.