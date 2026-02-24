Il prof Maiello | Cinturrino? Arrestato anche con il decreto Sicurezza

Il prof. Maiello spiega che Cinturrino è stato arrestato nonostante le nuove norme del decreto sicurezza. La sua detenzione è avvenuta anche grazie a indagini approfondite, che hanno portato alla scoperta di elementi importanti. La polizia ha seguito le tracce lasciate durante le attività investigative, dimostrando che le misure adottate non hanno impedito le operazioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione in modo costante.

Pd e Avs chiedono al governo di ritrattare la norma. Ma come erano false le promesse dei partiti di maggioranza sullo "scudo" per i poliziotti, tanto lo sono adesso le grida contro una regola che non cambia nulla. "La legge ordinaria non può cambiare il principio di legalità", dice il titolare della cattedra di Diritto penale alla Federico II di Napoli "Cinturrino? Le indagini e il suo arresto ci sarebbero stati anche con le nuove regole del decreto sicurezza. Le ragioni che hanno indotto il governo a varare quella norma non le capisco, ma in ogni caso questa nuova regola è totalmente neutra rispetto al poteredovere del pm di fare chiarezza su quello che è accaduto.

Decreto sicurezza e scuola, Salvini: “Bisogna anche responsabilizzare le famiglie” con sanzioni da mille euroMatteo Salvini propone di mettere i metal detector nelle scuole superiori e di multare i genitori con multe da mille euro, per spingere le famiglie a responsabilizzarsi.

La Spezia, studente uccide in classe un compagno: bloccato da un prof e arrestato La Lega: subito il nuovo pacchetto sicurezza A La Spezia, un episodio grave si è verificato presso l’istituto «Chiodo-Einaudi», dove uno studente ha ucciso un compagno in classe prima di essere fermato da un insegnante e arrestato.