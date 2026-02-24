Il prefetto Ponta visita Silea | L’economia circolare è una responsabilità condivisa

Il prefetto di Lecco, Paolo Ponta, ha visitato la sede di Silea e l’impianto di Valmadrera per sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti. La causa è il crescente bisogno di pratiche sostenibili che riducano l'impatto ambientale. Durante l’incontro con la presidente Francesca Rota e il direttore Pietro Antonio D’Alema, sono stati discussi gli sforzi dell’azienda nell’integrare l’economia circolare nelle operazioni quotidiane. La visita ha coinvolto anche alcune operazioni di controllo sul campo.

Il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha visitato la sede di Silea e l'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, incontrando la presidente Francesca Rota e il direttore generale Pietro Antonio D'Alema. Durante la visita sono stati illustrati al prefetto i principali progetti di economia circolare che Silea sta sviluppando sul territorio: il potenziamento delle attività di raccolta differenziata, le sfide legate ai Comuni a forte attrattività turistica, la realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento e gli interventi volti alla produzione di energia sostenibile.

