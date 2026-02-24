Il Polenta Fest a Segrate

Il Polenta Fest arriva a Segrate per un fine settimana dedicato alla tradizione culinaria locale. La causa è l'interesse crescente per i piatti tipici e la voglia di riscoprire sapori autentici. In piazza San Francesco, il festival propone assaggi di polenta fresca cucinata in diversi modi, con musica dal vivo e spettacoli per tutta la famiglia. L'evento attira residenti e appassionati, pronti a scoprire le varietà di questa specialità.

Un weekend tutto da gustare e vivere. In piazza San Francesco a Segrate il 27 e 28 febbraio, e l'1 marzo, arriva il primo Polenta Fest, una tre giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue sfumature, accompagnata da musica e intrattenimento. Il programmaIl venerdì, dalle 16 fino alle 23. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

