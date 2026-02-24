Il Polenta Fest a Segrate

Il Polenta Fest arriva a Segrate per un fine settimana dedicato alla tradizione culinaria locale. La causa è l'interesse crescente per i piatti tipici e la voglia di riscoprire sapori autentici. In piazza San Francesco, il festival propone assaggi di polenta fresca cucinata in diversi modi, con musica dal vivo e spettacoli per tutta la famiglia. L'evento attira residenti e appassionati, pronti a scoprire le varietà di questa specialità.

Un weekend tutto da gustare e vivere. In piazza San Francesco a Segrate il 27 e 28 febbraio, e l'1 marzo, arriva il primo Polenta Fest, una tre giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue sfumature, accompagnata da musica e intrattenimento. Il programmaIl venerdì, dalle 16 fino alle 23. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: M4 fino a Segrate, sì al progetto: “Adesso il Governo trovi i fondi” Leggi anche: Audizione in Regione. Pioltello e Segrate “sospesi” Sagra della Polenta 2025 a Sassetta Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Domenica l'antichissima sagra di polenta e mortadella / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Polenta: finalmente a Sermoneta Scalo; Una tre giorni di gusto e divertimento: arriva la sagra della polenta; Arriva la festa della Polenta con il Corteggio. Il Polenta Fest a SegrateUn weekend tutto da gustare e vivere. In piazza San Francesco a Segrate il 27 e 28 febbraio, e l'1 marzo, arriva il primo Polenta Fest, una tre giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue ... monzatoday.it La sagra della polenta a due passi da MilanoDa venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo a Segrate arriva il ‘Polenta Fest’, una tre giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue declinazioni. Per tre giorni sarà possibile mangiare dalla ... milanotoday.it In tanti hanno partecipato ieri alla 448esima edizione della Festa della Polenta, l’evento dell’anno più importante per Vernio. Una festa di comunità caratterizzata dalla mobilitazione corale di volontari e cittadini. - facebook.com facebook