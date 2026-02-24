Il poeta contemporaneo David Watkins al museo Let' s

Il poeta contemporaneo David Watkins viene al museo Let's per due incontri dedicati alla sua poesia. La causa dell'evento è la volontà di far conoscere meglio le sue composizioni, considerate tra le più originali tra i giovani autori italiani. Le discussioni si concentreranno sulle sue influenze e sui temi ricorrenti nelle sue opere. Si tratta di un'occasione per ascoltare direttamente il poeta e scoprire il suo mondo artistico.

Due incontri dedicati all'opera di David Watkins, una delle voci più disallineate e sottili della giovane poesia italiana, si terranno nello Spazio Forum di Museo Lets venerdì 27 febbraio alle 17:30. Il ciclo inaugura l'edizione 2026 con un incontro dedicato all'opera di David Watkins, una delle voci più disallineate e sottili della giovane poesia italiana. In dialogo con il curatore della serie Olmo Calzolari e con Riccardo Cepach, responsabile del Museo Lets, David Watkins parlerà della propria opera a partire da Appunti (Arcipelago Itaca, 2023), fino alla produzione più recente e alla sua ricerca di scrittura poetica nell'universo delle differenze cognitive.