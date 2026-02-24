Il pianista Pierluigi Camicia atteso ospite della stagione concertistica dell' Accademia Ricci

Pierluigi Camicia, noto pianista italiano, si esibirà nella stagione 202526 dell’Accademia Ricci, portando sul palco un repertorio impegnativo. La sua partecipazione è stata annunciata in seguito alla richiesta degli studenti, desiderosi di ascoltare le sue interpretazioni. La serata include anche una masterclass aperta ai giovani musicisti. L’evento si terrà nel teatro principale dell’Accademia, attirando appassionati e studenti della città.

Nuovo appuntamento per la Stagione concertistica 202526 dell’Accademia di Studi Pianistici “Antonio Ricci”. Sabato 28 febbraio con inizio alle ore 17.30 a Palazzo Antonini, sede dell’Università degli Studi di Udine, è atteso il pianista Pierluigi Camicia, grande interprete e autentico caposcuola che ha formato una schiera di valorosi pianisti, tra cui ad esempio Benedetto Lupo, ben noto al pubblico udinese. Di grande fascino il programma, che proporrà la Sonata op.13 in Do minore "Patetica" di Ludwig van Beethoven, le Tre Romanze op.28 di Robert Schumann, la Polonaise-Fantasie op. 61 in La bemolle maggiore di Fryderyk Chopin e Le tombeau de Couperin di Maurice Ravel. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

La Stagione concertistica degli Amici della Musica, il pianista Giovanni Bellucci in concerto al PoliteamaLa stagione 20252026 degli Amici della Musica riprende con il concerto del pianista Giovanni Bellucci, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20 al Politeama.

Leggi anche: Michele Campanella a Udine ospite dell'Accademia Ricci