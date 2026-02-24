Il pescarese D' Aversa torna ad allenare in Serie A è il nuovo allenatore del Torino

Roberto D’Aversa torna ad allenare in Serie A dopo aver guidato diverse squadre di livello. La sua nomina come nuovo tecnico del Torino deriva dalla volontà del club di rinforzare il reparto tecnico e migliorare le prestazioni in campionato. D’Aversa, noto per il suo stile tattico e la capacità di valorizzare i giocatori giovani, prende in carico una squadra che punta a risalire la classifica. La sua esperienza sarà decisiva per il futuro del Torino.

Il Torino Football Club «è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026». Come riporta LaPresse, D’Aversa è nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania. Dopo aver terminato la carriera nel 2013, D’Aversa ha intrapreso un nuovo percorso professionale assumendo inizialmente l’incarico di direttore tecnico della Virtus Lanciano, ruolo che ha anticipato il suo debutto in panchina nella stessa società. Nel 2016 il passaggio al Parma, dove ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: in due stagioni ha riportato gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando in seguito la salvezza e consolidando poi la presenza della squadra nella massima categoria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

D'Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni

D'Aversa diventa ufficialmente l'allenatore del Torino

