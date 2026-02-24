Il Pescara ha il suo nuovo portiere è il giovane Magnus Brøndbo

Il Pescara ha scelto Magnus Brøndbo come nuovo portiere dopo l'infortunio di Desplanches, che si è fatto male durante la partita vinta ad Avellino. La società ha deciso di puntare sul giovane talento norvegese per rafforzare la linea difensiva e garantire maggiore stabilità tra i pali. Brøndbo, che arriva in prestito, ha già mostrato le sue qualità nelle ultime stagioni. La squadra conta di vederlo presto in campo.

La Delfino Pescara 1936 annuncia l'ingaggio del nuovo portiere dopo l'infortunio di Desplanches uscito anticipatamente nel corso della partita vinta dai biancazzurri ad Avellino.La società guidata dal presidente Daniele Sebastiani comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Magnus Brøndbo, classe 2005. Il 21enne norvegese vestirà la maglia numero 44 e sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi impegni ufficiali. Venezia-Pescara, la prima senza Desplanches e contro Dagasso: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

