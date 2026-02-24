Il pensiero che lievita | viaggio nella pizza di Salvatore Cozzolino

Salvatore Cozzolino ha ideato una nuova tecnica di impasto, spinto dalla volontà di migliorare la consistenza della pizza. La sua ricerca nasce dalla volontà di superare i metodi tradizionali, sperimentando ingredienti innovativi e tempi di lievitazione più lunghi. Questa scelta ha portato a risultati sorprendenti, con una crosta più leggera e un sapore più intenso. La sua passione per l’arte bianca lo ha spinto a mettere in discussione ogni passaggio della lavorazione.

Esiste una linea impalpabile che distingue l'esecutore dal pensatore dell'arte bianca: da un lato chi ripete gesti, dall'altro chi li analizza, li affina, li mette in discussione come farebbe con un organismo sensibile. In quest'ultima schiera si colloca senza esitazione Salvatore Cozzolino, artefice di una visione in cui il banco diviene officina di ricerca e la tradizione partenopea resta intatta nella sua schiettezza originaria. Nato a Napoli e formato come tecnico di laboratorio biomedico, Cozzolino ha trasferito nella panificazione una mentalità analitica: l'impasto, per lui, non è materia ma processo vitale da seguire passo dopo passo.