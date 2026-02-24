Il Pd sbaglia a opporsi alla riforma Smantellerà le correnti nel Csm - Intervista a Giovanni Pellegrino

Giovanni Pellegrino afferma che il Partito Democratico commette un errore opponendosi alla riforma, che mira a smantellare le correnti nel CSM. La causa principale risiede nelle modifiche introdotte, che seguono una linea già avviata con la riforma Vassalli, volta a rendere il processo penale più accusatorio. Pellegrino sottolinea come queste innovazioni siano coerenti con un percorso di cambiamenti già intrapreso. La discussione si concentra ora sulle conseguenze di queste scelte.

Questa riforma mi sembra coerente con scelte ordinamentali che abbiamo fatto da tempo. La prima è stata la riforma Vassalli e quindi l'introduzione di un rito tutto sommato prevalentemente accusatorio nel processo penale. La seconda è l'inserimento in Costituzione del I nuovo testo dell'articolo 111 che vuole il giudice sia non solo imparziale ma anche terzo rispetto a chi accusa e chi difende». L'avvocato Giovanni Pellegrino, senatore della Repubblica dal 1990 al 2001 per il Partito Comunista Italiano e poi per il Partito Democratico della Sinistra, spiega il motivo per cui voterà Sì al referendum della Giustizia.

Csm, dietro Gratteri tutte le correnti: è lo spot più efficace alla RiformaIl Csm ha riunito tutte le correnti dietro il nome di Gratteri, dimostrando quanto la sua figura sia efficace per la Riforma.

La Camera penale vuole la riforma: "Basta con le correnti nel Csm"La Camera penale chiede una riforma, accusando le correnti nel Consiglio superiore della magistratura di aver trasformato il organismo in un bacino di influenze politiche.

