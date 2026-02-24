Il Pd contro Rapinese per il licenziamento di CSU dagli impianti sportivi di Como

Il Pd critica Rapinese per aver deciso di escludere CSU dagli impianti sportivi di Como, una mossa che ha suscitato molte polemiche. La causa principale deriva dalla decisione di bloccare l’accesso alle strutture pubbliche, lasciando di fatto senza opportunità molte società sportive locali. Questa scelta ha portato a proteste e a un acceso dibattito tra le parti coinvolte. La questione continua a dividere l’amministrazione comunale e gli utenti degli impianti.

Questa stagione a Palazzo Cernezzi verrebbe da chiamarla facilmente “Piazza Pulita”. Dentro questo contesto che non risparmia nessuno entrano a pieno merito anche gli impianti sportivi. E non perché ne arrivino di nuovi, piscine olimpioniche e palazzetti dello sport restano una chimera, ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il Pd attacca Rapinese: “Accentramento ridicolo, assessori svuotati e Como paralizzata”Il Partito Democratico critica duramente il sindaco Rapinese per aver deciso di togliere deleghe agli assessori e concentrare tutto nelle sue mani.

Parcheggi a Como, i sindacati contro la “super tariffa” di Rapinese: “Così si tassa il lavoro”I sindacati di Como criticano duramente la nuova “super tariffa” introdotta dal sindaco Rapinese.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il Pd attacca Rapinese: Accentramento ridicolo, assessori svuotati e Como paralizzata; Il sindaco toglie le deleghe agli assessori, Pd e Svolta Civica: Scelta preoccupante; Rapinese il Lider Maximo di Como tra situazionismo polemiche e dossier stadio.

Il Pd attacca Rapinese: Accentramento ridicolo, assessori svuotati e Como paralizzataI dem contro la scelta del sindaco di ritirare le deleghe: Un uomo solo al comando, Comune fermo e una mossa che sa di pre elettorale ... quicomo.it

Il Comune di Como sciopera contro il sindaco Alessandro Rapinese, i dipendenti: «È irrispettoso». Lui: «Per me potete scioperare anche tutto l’anno»La frattura dopo che è stato cancellato il bonus produttività di 179 mila euro da dividere tra i dipendenti, perché non si è trovata un'intesa sulla suddivisione della somma ... milano.corriere.it

A Como lo sciopero dei dipendenti comunali contro il sindaco e l’organizzazione del lavoro dell’ente. La replica di Rapinese: “Vado avanti”. Servizio di Laura Carcano https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/02/como-in-sciopero-i-dipendenti-del-comu - facebook.com facebook