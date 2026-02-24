Il passato è il nostro futuro Ieri serve a capire il domani

Il passaggio da passato a futuro avviene attraverso le azioni di chi ha vissuto. La scelta di raccontare le storie di persone comuni, come insegnanti, operai o commercianti, permette di scoprire come le abitudini quotidiane abbiano influenzato il cambiamento. Un esempio concreto si trova nelle lettere scritte a mano o nelle foto di famiglia che conservano ricordi di un'epoca. Questi dettagli rivelano come le vicende di tutti abbiano modellato il domani.

C’è un modo diverso di raccontare la storia. Non solo attraverso date, eventi e nomi famosi, ma partendo dalla vita di persone comuni, dai loro gesti quotidiani, dalle parole che si usavano nelle case, nelle scuole, nelle strade. È questo il cuore di ’Erano i tempi.Un viaggio dentro le storie e la storia alla ricerca di gesti e parole dimenticate’, il libro curato da Silvana Agostini e Rita Gualtierotti. Il volume nasce all’interno della Banca del Tempo di Pistoia e raccoglie circa cinquanta testimonianze di uomini e donne che hanno condiviso frammenti della propria vita. Si costruisce un puzzle fatto di esperienze che attraversano l’intero Novecento: dalla famiglia alla scuola, dai giochi all’amore, dai mestieri fino alle parole e ai gesti che oggi rischiano di scomparire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 2026, un anno ormai alle spalle, rivive attraverso le proiezioni e le riflessioni del passato.

Marotta torna a parlare di progetti e futuro.

X-Men: Giorni di un futuro passato - Scena di apertura

