Il pareggio con la Ternana e la pausa nazionali | il momento delle ragazze bianconere

Il pareggio tra Juventus Women e Ternana è stato causato da errori difensivi delle bianconere, che hanno rischiato di perdere punti importanti. Durante la partita, le ragazze hanno creato diverse occasioni, ma hanno mancato precisione sotto porta. La pausa nazionali interrompe un momento di incertezza per la squadra, lasciando spazio a riflessioni sulla strategia da adottare nelle prossime gare. Ora, il focus si sposta sulla ripresa del campionato.

© Stilejuventus.com - Il pareggio con la Ternana e la pausa nazionali: il momento delle ragazze bianconere

La Juventus Women conclude la settimana in modo dolceamaro: il punto nel match con la Ternana è indice di un risultato utile, ma le dinamiche del pareggio mettono in evidenza quanto le bianconere abbiano sprecato nel corso della partita. Adesso un periodo di riflessione attende le ragazze di mister Canzi in occasione della pausa nazionali, con l’obiettivo di tornare in forze per la sfida fuori casa contro la Fiorentina del 10 marzo. Ternana-Juventus: un riassunto del match. La squadra bianconera, dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Wolfsburg durante la settimana, si prepara ad affrontare in trasferta la Ternana, squadra che transita nella parte più bassa della classifica e, per questo motivo, alla ricerca di punti preziosi per raggiungere la zona salvezza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Leggi anche: Ternana, alla pausa con l’incognita del mercato: le possibili operazioni in uscita dei rossoverdi Ternana Juventus Women 2-2 LIVE: Pellegrino Cimò trova il pareggioPellegrino Cimò ha segnato il gol del pareggio nella partita tra Ternana e Juventus Women, che termina 2-2. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: PAREGGIO ESTERNO PER LE ROSSONERE: 2-2 CONTRO LA LAZIO; A Basilea il quarto pareggio vien da sé per il Lugano; Serie C: nonostante il pareggio con la Vis Pesaro, la Torres guadagna sulla concorrenti alla salvezza; Serie D Girone D, pareggio beffa per la Trevigliese. De Respinis sigla il vantaggio, nel finale Sala trova l'uno a uno. Pallamano Derthona: al via la seconda fase della Serie B con un pareggio a GallarateI Leoni, guidati dal vice allenatore Fabio Bottiroli, entrano in campo con una formazione rivoluzionata e molto ambiziosa. Finale al cardiopalma e punteggio finale fissato sul 25-25, perfetta rapprese ... tuttosport.com Non voglio che si parli di me - La United Strand reagisce dopo che il pareggio del Man Utd con il West Ham ha messo fine alle speranze di un taglio di capelli.Il tifoso del Manchester United Frank Ilett, noto anche come The United Strand, ha parlato dopo aver visto i suoi sogni di un taglio di capelli tanto atteso finire con il pareggio per 1-1 di martedì c ... goal.com Max Canzi tuona dopo il pareggio 2-2 della #JuventusWomen contro la Ternana - facebook.com facebook Max Canzi tuona dopo il pareggio 2-2 della #JuventusWomen contro la Ternana x.com