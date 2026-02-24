Il pagamento non è stato accettato | ecco come i truffatori raggirano chi ha prenotato un viaggio online

Un sistema di truffe ha colpito chi ha prenotato viaggi online, perché i truffatori inviano messaggi falsi con l’avviso “Il pagamento non è stato accettato”. Questa tattica mira a spingere le vittime a fornire dati personali o a cliccare su link dannosi. Sono stati segnalati casi in cui gli utenti hanno ricevuto email sospette poco dopo aver completato una prenotazione. La situazione continua a preoccupare chi si affida alle piattaforme digitali per i propri spostamenti.

In molti casi la vittima ha realmente effettuato una prenotazione e l’importo indicato nel messaggio fraudolento corrisponde esattamente alla cifra concordata con l’agenzia Sono state segnalate campagne di phishing ai danni di utenti che hanno prenotato un viaggio tramite piattaforme online. I truffatori, fingendosi il sito o l’agenzia utilizzata per la prenotazione, inviano una e-mail o messaggio WhatsApp nel quale comunicano che il pagamento precedentemente effettuato “non risulta accreditato” o sarebbe “in verifica”. La vittima ha realmente effettuato una prenotazione e l’importo indicato nel messaggio fraudolento corrisponde esattamente alla cifra concordata con l’agenzia o con la piattaforma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Raggirano un’anziana spacciandosi per carabinieri, patteggiano due truffatoriDue uomini hanno patteggiato dopo essere stati intercettati dai carabinieri mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva di una truffa ai danni di un’anziana a Fabriano. Napoli, l’inganno della targa clonata: così i truffatori raggirano gli anzianiA Napoli si diffonde una truffa che colpisce principalmente gli anziani. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Rimborso al lavoratore dipendente del taxi con pagamento non tracciato; Rottamazione-quater: rata entro il 9 marzo 2026. Stop alla riammissione; Ztl a pagamento per le auto elettriche, Zannola: Non è un provvedimento definitivo. Bollo Auto, rivoluzione storica sui pagamenti: non andrà più fattoIl bollo dell'auto è una delle tasse più temute dagli italiani, ma ora è tempo di fare i conti con una clamorosa rivoluzione. reportmotori.it Intimazione pagamento: se non si ricorre, il debito si cristallizza (Cassazione)L’intimazione pagamento disciplinata dall’art. 50 del Dpr n. 602/1973 rappresenta un passaggio decisivo nella ... msn.com Un giovane hacker è stato arrestato per aver sfruttato un bug del sistema di pagamento. Così soggiornava in hotel di lusso per pochi centesimi. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/centesimo-notte-hotel-lusso-falla-usatahacker-861350.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook