Il nuovo sport è compiacere Mattarella

Mattarella ha ricevuto molte lodi dopo aver promosso il nuovo sport, che punta a coinvolgere i cittadini di tutte le età. La sua influenza ha portato a un aumento delle iniziative pubbliche e alla partecipazione di numerosi volontari. Un esempio concreto è la recente manifestazione organizzata nel centro della città, che ha attirato centinaia di persone. La sua presenza ha dato impulso a un movimento che si sta diffondendo rapidamente tra le comunità locali.

Meno male che c'è Mattarella. Il capo dello Stato vola a Cortina e risolleva le sorti delle Olimpiadi, facendo incetta di medaglie. Il presidente della Repubblica sorvola la frana di Niscemi e risolleva il morale della popolazione. A guardare le cronache di questi giorni sembra di essere tornati all'Istituto Luce, l'Unione cinematografica educativa creata durante il fascismo per meglio propagandare le attività del regime. Manca solo di vedere Mattarella circondato da spighe di grano, ma in compenso abbiamo già visto l'uomo del Colle circondato dai big di Sanremo, che per lui hanno intonato Azzurro, la celebre canzone di Adriano Celentano.