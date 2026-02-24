Il nuovo codice del turismo e commercio punterà alla semplificazione delle regole

Il nuovo Codice del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia entra in vigore quest'anno per semplificare le norme. La Regione ha annunciato questa novità durante l'incontro “Semplificazione e nuove regole per il territorio”, organizzato con Anci Fvg e Compa Fvg. La legge mira a ridurre la burocrazia e facilitare le attività locali. L’obiettivo è rendere più fluido il rapporto tra cittadini e imprese. La misura coinvolge molte categorie di operatori e si applica a partire da subito.

Per l'assessore regionale Bini la riforma sarà "una rivoluzione copernicana", che ridurrà le pratiche burocratiche e attrarrà investimenti nei centri cittadini e nei paesi Entrerà in vigore già quest'anno il nuovo Codice del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia, annunciato oggi all'incontro “Semplificazione e nuove regole per il territorio”, organizzato dalla Regione con Anci Fvg e Compa Fvg. Il testo punterà alla semplificazione normativa, alla riduzione delle procedure burocratiche e alla spinta agli investimenti nei centri cittadini e nei paesi. “Il 2026 sarà un anno di transizione — ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini — ma tutti i regolamenti saranno approvati nei prossimi mesi garantendo una rapida messa a terra del Codice”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

“Rivoluzione copernicana” per commercio e turismo: il Codice Fvg fa scuola in ItaliaIl nuovo Codice del Commercio e del Turismo del Friuli Venezia Giulia rappresenta una rivoluzione normativa, semplificando le procedure e riducendo la burocrazia.

