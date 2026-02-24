Il movimento del corpo in dialogo tra luna e sole

Il movimento del corpo tra luna e sole ha attirato molte persone durante il nuovo appuntamento di DEGUSTIBUS, organizzato dal Centro Artistico il Grattacielo APS, con il supporto di una cooperativa locale. L’evento ha proposto esibizioni di danza e performance che hanno coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente. La partecipazione è stata numerosa, con visitatori che si sono avvicinati per scoprire le creazioni degli artisti. La serata si è conclusa con un momento di condivisione tra gli spettatori.

Nuovo appuntamento del programma DEGUSTIBUS l’evento a cura del Centro Artistico il Grattacielo APS in collaborazione con coop.Itinera e Comune di Montecatini val di Cecina che unisce cultura e gastronomia del territorio. Nella giornata della festa della donna, protagonista saranno la danza ed il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Oroscopo del 20 Febbraio 2026. Luna in Ariete e il Sole nei PesciIl cielo del 20 febbraio 2026 si apre con la Luna in Ariete, causando una forte carica di energia e determinazione. Confronto con i teologi (cosa dice davvero la Bibbia) | Mauro Biglino Temi più discussi: il movimento del corpo in dialogo tra luna e sole.; Maria Vittoria Bortolotti e l’arte del corpo in movimento: Da Marina Abramovi? una lezione di umanità. Ogni gesto è cultura; Tra me e il mio colonizzatore; Rosas - Turismo Madrid. Il corpo sa ricordare: il segreto dei campioni è la memoria muscolareUn fenomeno curioso che permette ai campioni di imparare un gesto e ripeterlo con facilità: a ricordare sono sia il cervello sia i muscoli. tgcom24.mediaset.it Energia e movimento, il corpo è un laboratorio per la danza. Fino a domani a Fermignano e al Furlo c’è il festival In NuceFERMIGNANO Un tempo da abitare insieme, dove artisti e pubblico si incontrano per condividere esperienze, visioni e pratiche attraverso il movimento e l’ascolto: così Gloria De Angeli, direttrice ... corriereadriatico.it Just The Woman I Am è movimento, energia e comunità. Ci trovi in Piazza Castello per due momenti speciali dedicati a te. 7 marzo – ore 11:30 Yoga, il corpo sostiene e l’anima respira. 8 marzo – ore 11:00 Pilates, nel movimento i legami prendono for - facebook.com facebook