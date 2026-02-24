Il mondo Nba sbarca a Cesena Esperienza da sogno per 110 atleti

L’arrivo del mondo Nba a Cesena ha attirato l’attenzione di molti appassionati di pallacanestro, causando entusiasmo tra i giovani atleti locali. Centodieci giovani si sfideranno in due sessioni di gioco al Mini Palazzetto in zona Ippodromo, sotto lo sguardo di esperti del circuito Nba Basketball School. L’evento rappresenta un’occasione unica per i partecipanti di confrontarsi con tecnici di livello internazionale e vivere un’esperienza intensa sul campo. La giornata si prospetta ricca di emozioni e sfide.

L' Nba arriva a Cesena. Basta questo per far tremare le ginocchia a ogni appassionato di pallacanestro del territorio e per raccontare di un evento che non ha precedenti nella storia cittadina: giovedì 26 febbraio al Mini Palazzetto in zona Ippodromo per due turni da un'ora e mezza l'uno, 110 giovani apprendisti campioni si cimenteranno in campo sotto lo sguardo attento di un direttore tecnico del circuito Nba Basketball School e del responsabile tecnico per l'Italia. Gli atleti, si legge nel sito internet dedicato all'evento, vivranno esercitazioni tecnico-specifiche ad alta intensità, in un ambiente dinamico e divertente che valorizza il gioco di squadra, il rispetto e la passione per il basket.