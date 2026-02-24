Il ministro tra i banchi a Cassano | Vogliamo valorizzare i vostri talenti

Il ministro ha visitato una scuola a Cassano per promuovere il talento tra gli studenti. La visita è stata motivata dalla volontà di rafforzare l’attenzione sulle capacità individuali degli studenti, spesso trascurate. Durante l’incontro, ha parlato di programmi specifici per stimolare le competenze di ogni ragazzo. I docenti e gli studenti hanno partecipato attivamente, condividendo idee e aspettative. La visita si è conclusa con un messaggio di incoraggiamento rivolto ai giovani.

"Le nostre scelte per la scuola? Hanno un obiettivo principale: valorizzare i vostri talenti. Ciascuno di voi ne ha di straordinari". Una mattinata con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Ospite del sindaco Fabio Colombo e dell’amministrazione comunale ha visitato le scuole cassanesi, incontrato dirigenza scolastica, insegnanti, alunni e personale, ascoltato racconti e risposto a domande, in particolare durante un momento riservato al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. "Quella di oggi è la mia 223esima visita in una scuola dal momento in cui ho iniziato il mio incarico - così poco dopo il suo arrivo il Ministro -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Arte Contemporanea, accordo Fondazione Menna – PrintLitoArt: litografie e un catalogo per valorizzare i giovani talentiLa Fondazione Menna e PrintLitoArt hanno firmato un accordo per valorizzare l’arte contemporanea e sostenere i giovani talenti attraverso litografie e un catalogo dedicato.

Enel People Awards, valorizzare i talenti stimolando la cultura dell'innovazione e dell'autoimprenditorialitàEnel ha lanciato i People Awards, un premio dedicato ai dipendenti che si distinguono per idee innovative e capacità di autoimprenditorialità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tajani unico ministro tra i grandi dell’Ue al Board of peace; Direttiva congiunta tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito e ...; Intelligenza artificiale: giovedì Urso in India interverrà all’AI Impact Summit di New Delhi; Incontro tra i rappresentanti del Ministero della Salute e le professioni sanitarie sul ddl a.c. n. 2700.

Nella fabbrica dei granchi blu. Il ministro torna tra i pescatori: Stanziati oltre 60 milioni, il flagello ora produce redditoSono i numeri a parlare, a raccontare cos’è successo in questi anni, da quando – era la primavera del 2023 – è cominciata l’invasione del granchio blu. A mettere in luce quello che – in pochi ci ... ilrestodelcarlino.it

Alcol. Ministero della Salute. Preoccupa il consumo tra i giovaniCresce il fenomeno del binge drinking e del consumo fuori pasto, soprattutto tra i giovani, in particolare donne. Tra le ragazze di 14-17 anni la quota delle consumatrici fuori pasto è passata dal 6% ... quotidianosanita.it

Passato in secondo piano intervento ministro dello sport Abodi che non sembra essere molto d'accordo con Gravina che non ha graziato Kalulu " poteva essere più coraggioso" #figc #SerieA #Juventus - facebook.com facebook