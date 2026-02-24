Il Milan e il problema delle medio-piccole ‘indigeste’ | quanti punti buttati via

Il Milan ha perso punti contro le squadre di medio-basso livello, causa di alcune sconfitte evitabili che hanno pesato sulla posizione in classifica. La squadra di Allegri ha dimostrato di saper competere contro i grandi, ma ha faticato contro avversari più modesti, commettendo errori che hanno rallentato la corsa. Questi sbagli hanno portato a risultati deludenti in partite che sembravano alla portata. La squadra dovrà migliorare per non sprecare altre occasioni.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A con 54 punti dopo 26 giornate. I rossoneri hanno 4 punti di vantaggio su Napoli e Roma. Quindi 8 sulla Juventus quinta e 9 sulla coppia Como-Atalanta, sia pienamente in corsa per l'obiettivo stagionale dichiarato. Ovvero, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Diavolo, però, può e deve mangiarsi le mani per tutti i punti dilapidati in questa stagione contro le squadre cosiddette 'medio-piccole', quelle che abitualmente stazionano nella parte destra della classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Perché il Napoli pareggia con le piccole? 10 punti persi, furia VAR e il problema del “pullman”Il Napoli ha incontrato difficoltà nel mantenere la continuità contro le squadre di media e bassa classifica, perdendo 10 punti finora in questa stagione.

Como vs AC Milan | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia | Como | Diretta

Milan-Parma 0-1, gol e highlights: Leao colpisce il palo, la decide TroiloDopo il pareggio contro il Como, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Gara complicata per i rossoneri: nel riscaldamento out Gabbia, dentro De Winter. Dopo 7’ Loftus Chee ... sport.sky.it

Anno nuovo, stesso problema: le piccole restano indigeste per il MilanAl netto di quello che è potuto succedere con l'arbitro Piccinini e il VAR, quella di domenica pomeriggio contro il Parma è stata l'ennesima partita dove il Milan ha perso ... milannews.it

Il vero problema del Milan Il pensiero di Alessandro Matri Guarda 4-3-2-1 powered by SisalTipster, ogni lunedì su #DAZN x.com

Milan, il k.o. col Parma ha confermato un problema noto. Perché non provare a cambiare modulo #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook