Il Milan e il problema delle medio-piccole ‘indigeste’ | quanti punti buttati via

Il Milan ha perso punti contro le squadre di medio-basso livello, causa di alcune sconfitte evitabili che hanno pesato sulla posizione in classifica. La squadra di Allegri ha dimostrato di saper competere contro i grandi, ma ha faticato contro avversari più modesti, commettendo errori che hanno rallentato la corsa. Questi sbagli hanno portato a risultati deludenti in partite che sembravano alla portata. La squadra dovrà migliorare per non sprecare altre occasioni.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A con 54 punti dopo 26 giornate. I rossoneri hanno 4 punti di vantaggio su Napoli e Roma. Quindi 8 sulla Juventus quinta e 9 sulla coppia Como-Atalanta, sia pienamente in corsa per l'obiettivo stagionale dichiarato. Ovvero, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Diavolo, però, può e deve mangiarsi le mani per tutti i punti dilapidati in questa stagione contro le squadre cosiddette 'medio-piccole', quelle che abitualmente stazionano nella parte destra della classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

