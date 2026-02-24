il messico schiera diecimila soldati nello stato di jalisco il bilancio dei morti sale a 73

Il governo messicano ha inviato diecimila soldati nello stato di Jalisco dopo l’uccisione di un leader criminale durante un’operazione militare. La decisione mira a frenare le violenze che hanno causato 73 morti nelle ultime settimane. I militari pattugliano le strade e rafforzano le frontiere tra le città più colpite. La presenza massiccia delle forze dell’ordine mira a ristabilire l’ordine in una regione dilaniata da scontri tra gruppi criminali.

Il 23 febbraio il governo ha annunciato l’invio di altri 2.500 soldati nello stato di Jalisco, portando a diecimila il totale dei militari schierati a partire dal 22 febbraio. Le autorità puntano a mettere rapidamente fine alle violenze, che sono scoppiate a quattro mesi dall’inizio dei mondiali di calcio, co-organizzati con gli Stati Uniti e il Canada. Guadalajara, il capoluogo dello stato di Jalisco, sarà una delle città ospitanti. “Abbiamo riportato la calma”, ha assicurato il 23 febbraio la presidente Claudia Sheinbaum, sottolineando che “i blocchi stradali sono stati rimossi”. Ma i giornalisti dell’Afp ne hanno visti alcuni vicino a Guadalajara e al luogo dell’operazione militare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

