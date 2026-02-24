Il mese di marzo inizia con il ' Mercato di qualità' a Marina di Pisa

Il 'Mercato di Qualità' ha aperto a Marina di Pisa domenica 1 marzo, attirando numerosi visitatori. La manifestazione, organizzata da Anva Confesercenti Pisa, offre prodotti locali e artigianali, coinvolgendo diversi commercianti del territorio. La giornata si svolge dalle 8 alle 19, creando un’occasione per scoprire le eccellenze della zona e favorire lo scambio tra cittadini e imprenditori. La presenza di bancarelle colorate richiama l’attenzione di passanti e famiglie.

Domenica 1 marzo i banchi organizzati da Anva Confesercenti animeranno il litorale. Intanto è stato definito il mercato estivo di Tirrenia Domenica 1 marzo il ‘Mercato di Qualità’ organizzato da Anva Confesercenti Pisa sbarca a Marina di Pisa, portando sul litorale una giornata dedicata al commercio su area pubblica, alla socialità e alla valorizzazione del territorio; appuntamento tutto il giorno dalle 8 alle 19. “L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: destagionalizzare il litorale e renderlo attrattivo tutto l’anno, offrendo un’occasione di incontro e sviluppo economico anche nei mesi di minore affluenza - spiega il presidente Anva Pisa, Mirco Sbrolli - Il nostro “Mercato di qualità”, con le famose boutique a cielo aperto con i migliori brand, rappresenta infatti uno strumento concreto per sostenere gli operatori, creare movimento e rafforzare l’identità commerciale del lungomare pisano”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Artigianato, qualità e vasta offerta: il 2026 inizia con il 'Mercato dei lungarni'Il 2026 si apre con l’appuntamento annuale del 'Mercato dei lungarni', domenica 11 gennaio.

Napoli, il 2026 inizia con il botto per Conte. Ora non c’è tempo di rifiatare visto un mese di gennaio intensoIl 2026 per il Napoli inizia con una vittoria significativa contro la Lazio, consolidando la posizione in classifica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Meteo: sono arrivate le prime indicazioni sull'avvio del mese di Marzo; Oroscopo Marzo 2026, previsioni e consigli mensili per tutti i segni. VIDEO; INPS: il cedolino della pensione di marzo 2026; Cedolino pensione marzo 2026.

Cedolino pensione di Marzo 2026: quali sono e come leggere gli aumenti e le maggiorazioniÈ possibile consultare il cedolino pensione di marzo 2026: ecco come leggere gli aumenti e le maggiorazioni spettanti. Cosa cambia e quali sono le novità. ticonsiglio.com

Eventi astronomici di marzo 2026: quelli da non perdereQuali sono gli eventi astronomici di marzo 2026 e quali date è bene segnarsi sul calendario per non perdere i vari appuntamenti? Ecco l'elenco. meteo.it

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 – MERCATO DI FINE MESE Domani, domenica 22 febbraio, torna il consueto mercato di fine mese. Si invita la cittadinanza a partecipare con senso civico e collaborazione, nel rispetto delle norme di viabilità, sicurezza e de - facebook.com facebook