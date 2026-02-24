Il mese di marzo inizia con il ' Mercato di qualità' a Marina di Pisa

Il ‘Mercato di Qualità’ si svolge a Marina di Pisa perché domenica 1 marzo, Anva Confesercenti Pisa ha deciso di portare questa iniziativa sul lungomare. L’obiettivo è promuovere i prodotti locali e coinvolgere la comunità in un evento che dura tutta la giornata, dalle 8 alle 19. La manifestazione offre ai visitatori l’opportunità di scoprire bancarelle di artigiani e produttori del territorio. È un appuntamento che punta a rafforzare il legame tra commercianti e residenti.

Domenica 1 marzo i banchi organizzati da Anva Confesercenti animeranno il litorale. Intanto è stato definito il mercato estivo di Tirrenia Domenica 1 marzo il 'Mercato di Qualità' organizzato da Anva Confesercenti Pisa sbarca a Marina di Pisa, portando sul litorale una giornata dedicata al commercio su area pubblica, alla socialità e alla valorizzazione del territorio; appuntamento tutto il giorno dalle 8 alle 19. "L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: destagionalizzare il litorale e renderlo attrattivo tutto l'anno, offrendo un'occasione di incontro e sviluppo economico anche nei mesi di minore affluenza - spiega il presidente Anva Pisa, Mirco Sbrolli - Il nostro "Mercato di qualità", con le famose boutique a cielo aperto con i migliori brand, rappresenta infatti uno strumento concreto per sostenere gli operatori, creare movimento e rafforzare l'identità commerciale del lungomare pisano".