Il Megabono vince alla Slow Wine Fair

Il ristorante Megabono, situato in via Ser Lapo Mazzei, ha ottenuto un premio alla Slow Wine Fair, grazie alla qualità delle sue proposte enogastronomiche. La vittoria deriva dall’impegno nel valorizzare vini locali e prodotti sostenibili, attirando l’attenzione di esperti e appassionati. La manifestazione, promossa da BolognaFiere e Slow Food, premia le eccellenze del settore. La vittoria testimonia la crescita del locale nel panorama vinicolo regionale.

Nuovo riconoscimento per Megabono, il ristorante con Prato nel cuore di via Ser Lapo Mazzei: è tra i vincitori della Slow Wine Fair, organizzata da BolognaFiere da un'idea di Slow Food. Si tratta dell'evento internazionale dedicato a vini che sono frutto di una viticoltura sostenibile, rispettosa della biodiversità e del paesaggio. Il premio – attribuito dal pubblico e da una giuria di esperti – valorizza le migliori carte dei vini italiane e internazionali e torna nel 2026 con nuove categorie territoriali. Dopo il riconoscimento vinto lo scorso anno per la migliore carta dei vini d'Italia nel rapporto qualità prezzo, quest'anno il ristorante pratese riceve il premio nella categoria Vitigni Autoctoni promosso dalla manifestazione.