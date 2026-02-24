Il Mannarino arriva a Verona | Scelto tagliato grigliato

Il Mannarino ha deciso di aprire un nuovo locale a Verona, portando la sua esperienza di insegnante di macelleria e chef. La causa è la voglia di offrire piatti tradizionali con un tocco personale e autentico. Durante l'inaugurazione, i clienti potranno gustare le sue specialità, come carne grigliata e tagli di qualità. L'apertura è prevista per giovedì 5 marzo 2026, alle 19, nel cuore della città.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Il Mannarino, insegna di macelleria di quartiere con cucina, accende la brace nella città di Giulietta e taglia il primo nastro in Veneto! L’inaugurazione è fissata per giovedì 5 marzo 2026, dalle ore 19.30, in Via Pellicciai 20. Tutta la città è invitata a partecipare alla festa collettiva: mozzarella live show, arrosticini fumanti, la mitica Zampina di Sammichele e Primitivo per tutti! La musica accompagnerà la serata e il banco sarà pronto ad accogliere chi vorrà scegliere il proprio taglio. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Calciomercato Milan, scelto il nuovo difensore: arriva dal Qatar Napoli, se parte Lang già scelto il sostituto: arriva dalla Serie AIl mercato invernale del Napoli si sta muovendo con attenzione.