Il Manchester United sta valutando una mossa per la stella del Napoli McTominay

Il Manchester United ha deciso di considerare un'offerta per McTominay, giocatore del Napoli, a causa delle sue prestazioni convincenti in questa stagione. La società inglese ha osservato con attenzione le sue partite e ora valuta un possibile trasferimento. I dirigenti sono interessati a rafforzare il centrocampo e vedono nel talento del Napoli una soluzione interessante. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla trattativa.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Secondo quanto riferito da Fichajes, il Manchester United sta esplorando la possibilità di riportare Scott McTominay all'Old Trafford con una mossa. Due anni dopo aver venduto il nazionale scozzese al Napoli per 25,4 milioni di sterline, si dice che lo United stia prendendo in considerazione un'offerta da 70 milioni di sterline mentre rivaluta la propria struttura di centrocampo. Mentre le speculazioni hanno preso piede, lo stesso McTominay ha pubblicamente minimizzato qualsiasi prospettiva immediata di un ritorno in Inghilterra.