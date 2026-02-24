Il linguaggio segreto dei cavalli | quando nitriscono emettono due suoni diversi contemporaneamente

Un ricercatore ha scoperto che i cavalli usano due suoni diversi quando nitriscono: uno più grave e uno acuto, simile a un fischio. La causa di questa particolare vocalizzazione sembra essere legata a un tentativo di comunicare emozioni complesse. Osservando i comportamenti degli animali nei paddock, il ricercatore ha notato che questa doppia emissione si verifica spesso in situazioni di attesa o di attenzione. Il risultato apre nuove prospettive su come i cavalli trasmettono i loro stati d’animo.

Un nuovo studio svela che i cavalli nitriscono producendo due suoni insieme: uno grave e uno acuto, simile a un "fischio". In pratica, sono in grado di comunicare due cose diverse contemporaneamente.