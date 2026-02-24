Il legame covalente Smeriglio trasforma in noir civile il dolore di un chimico

Massimiliano Smeriglio ha scritto il nuovo romanzo “Il legame covalente” per raccontare il dolore di un insegnante di chimica che perde la moglie. La narrazione descrive come il protagonista affronta il lutto e la rabbia, cercando di trovare un senso attraverso il linguaggio degli elementi e delle reazioni chimiche. Il libro trasforma il dolore personale in un noir civile, portando il lettore in un viaggio tra emozioni e scoperte. La storia si chiude lasciando spazio a molte domande.

© Liberoquotidiano.it - "Il legame covalente", Smeriglio trasforma in noir civile il dolore di un chimico

Si intitola Il legame covalente il nuovo libro di Massimiliano Smeriglio (Mondadori): un romanzo costruito come un lungo attraversamento del lutto, della colpa e della rabbia, con una voce narrante molto riconoscibile: un uomo che insegna chimica, rimasto solo dopo la morte della moglie Marcella, e che prova a dare un ordine al caos usando proprio il linguaggio degli elementi, dei legami e delle reazioni. Fin dalle prime pagine il “legame covalente” diventa la metafora del rapporto fra lui e Marcella: un’unione sincera, reciproca, profonda, fatta di quotidianità e fiducia più che di grandi scene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it La voce di Hind Rajab: lo schiaffo necessario di Kaouther Ben Hania che trasforma il dolore in cinema civileIl film “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania si ispira a un episodio reale avvenuto in Tunisia, dove una giovane donna ha subito uno schiaffo pubblico per aver difeso la propria libertà. Il noir intrigante di Daniele Mencarelli trasforma la trama gialla in uno spaccato della provincia italiana. E delle passioni umaneDaniele Mencarelli porta il suo noir nel cuore della provincia italiana, trasformando una semplice storia gialla in un ritratto reale delle emozioni e dei segreti di piccole comunità. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Massimiliano Smeriglio presenta Il legame covalente; Il legame covalente di Smeriglio, sabato a Ponte Milvio; La solitudine dell’individuo scientifico: colloquio con Massimiliano Smeriglio - TPI; La solitudine dell’individuo scientifico | colloquio con Massimiliano Smeriglio. La solitudine dell’individuo scientifico: colloquio con Massimiliano SmeriglioUn prof di chimica, ossessionato dagli elementi, perde la moglie e cade in uno stato di apatia, lasciando andare ogni contatto col mondo esterno. Il nuovo libro di Massimiliano Smeriglio, dal titolo ... tpi.it Il legame covalente, l'ultimo libro di Massimiliano SmeriglioVenerdì 23 gennaio, alle ore 18:30, nell’aula consiliare del comune di Itri (Lt), Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura di Roma Capitale, presenterà il suo ultimo libro: ‘Il legame covalente’ ... rainews.it #savethedate Mercoledì 4 Marzo alle ore 18:00 Massimiliano Smeriglio presenta il romanzo “Il legame covalente” Con una scrittura agile e contemporanea, Massimiliano Smeriglio ci guida senza moralismi nella mente disperata del protagonista, mostrandoci - facebook.com facebook