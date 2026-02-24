Il Karate internazionale protagonista al Palataurus con Black Belt

Il maestro Rossini Guido ha organizzato la competizione internazionale di karate che si è svolta al Palataurus, attirando numerosi atleti da diversi paesi. La gara ha visto una partecipazione record, con combattimenti intensi e tecniche precise. L’evento ha anche incluso dimostrazioni di livello avanzato che hanno catturato l’attenzione degli spettatori. La presenza di giudici internazionali ha garantito l’imparzialità delle valutazioni. La manifestazione si è conclusa con premi assegnati ai migliori atleti.

Il Bonsai Karate diretto dal maestro Sergio Colombo è sceso in gara con la sua squadra agonisti conquistando ben 13 medaglie Il Palataurus ha ospitato con successo la competizione internazionale di karate organizzata dal maestro Rossini Guido, denominata Black Belt. L'Asd Bonsai karate Kenshukai del D.T. maestro Sergio Colombo è scesa in gara con la sua squadra agonisti alla conquista di medaglie importanti. “Sono molto soddisfatto del risultato finale - commenta il maestro Colombo - questa gara è per noi importante e strategica all'interno del percorso agonistico di quest'anno. Importante perchè è soprattutto una competizione di livello internazionale ed è la gara di casa, l'unica di portata internazionale che si disputa nel territorio Lecchese; strategica perchè nel nostro calendario agonistico è piazzata esattamente a due settimane dal campionato regionale Fesik Lombardia”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Karate: il calendario internazionale del 2026. La Premier League arriva a RomaIl 2026 si apre con un calendario ricco di eventi internazionali nel mondo del karate, tra cui la tanto attesa Premier League che si terrà a Roma. Temi più discussi: Il Karate internazionale protagonista al Palataurus con Black Belt; Abruzzo protagonista agli ABUDABI Master Game 2026 negli Emirati Arabi Uniti; Sicilia | International Karate Championships, successo Wukf Italy Open; Karate protagonista dell'incontro con le scuole superiori dell'area metropolitana di Torino. Il Karate internazionale protagonista al Palataurus con Black BeltIl Bonsai Karate diretto dal maestro Sergio Colombo è sceso in gara con la sua squadra agonisti conquistando ben 13 medaglie ... leccotoday.it Settimo Torinese ospiterà a maggio un prestigioso evento internazionale di karateIl Seminario Okinawa Shorinryu Karatedo Kyokai sarà diretto da due maestri allievi di Maeshiro Morinobu sensei ... giornalelavoce.it Vuoi capire davvero cosa significa essere una Belt Lean Six Sigma e quale ruolo puoi avere nel miglioramento dei processi White, Yellow, Green e Black Belt non sono solo titoli: sono competenze concrete, responsabilità precise e impatto reale sui risultati a - facebook.com facebook