Il gruppo di lettura ' Legger-Mente' compie 10 anni' e celebra il traguardo con un momento conviviale

Il gruppo di lettura ‘Legger-Mente’ festeggia dieci anni di attività perché vuole condividere la passione per i libri con la comunità. La decisione di organizzare un momento conviviale nasce dal desiderio di rafforzare i legami tra i membri e coinvolgere nuovi appassionati. Durante l’evento, i partecipanti si scambiano opinioni e riflessioni sui libri letti nel tempo. La festa si svolge nella sala della Biblioteca Comunale di Cesenatico, con un ricco buffet.

Il gruppo è aperto a chiunque sia interessato: la partecipazione è libera e l'unico requisito richiesto è l'amore per i libri e il desiderio di condividere questa passione Il gruppo di lettura 'Legger-Mente', gruppo residente della Biblioteca Comunale di Cesenatico, festeggia un traguardo importante: dieci anni di incontri, confronto e passione per i libri. Nato come spazio di dialogo aperto e partecipato, nel tempo è diventato un appuntamento stabile per chi ama leggere e ritrovarsi per condividere pensieri, emozioni e punti di vista maturati durante la lettura. Il gruppo sceglie un libro che ciascun partecipante legge autonomamente a casa; l'incontro diventa poi l'occasione per confrontarsi insieme, approfondire temi e personaggi, mettere a fuoco impressioni diverse e arricchire la propria esperienza attraverso il dialogo.

Imperia celebra cultura e arte: MACI compie 10 anni e CAM61 valorizza il patrimonio ligure.Ieri a Villa Faravelli, sulla Riviera ligure, si sono festeggiati due eventi importanti.

Progetto Gift: momento conviviale del Gruppo Giovani e nuovo slancio ai doni solidaliFino a domani, 17 dicembre, è possibile contribuire alla quinta edizione di Gift, il progetto solidale promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco.

