il governo senegalese vuole raddoppiare le pene per le relazioni omosessuali

Il primo ministro senegalese Ousmane Sonko ha annunciato di aver presentato un progetto di legge che inasprisce le pene per le relazioni omosessuali, in risposta alla crescente diffidenza verso le persone LGBTQ+ nel paese. La proposta mira a rafforzare le sanzioni, alimentando il dibattito pubblico sulla tutela dei diritti civili. La decisione arriva dopo mesi di tensioni sociali e proteste contro le discriminazioni. La questione rimane al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.

“Chiunque commetta un atto contro natura sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni”, mentre finora era da uno a cinque anni, ha dichiarato Sonko davanti all’assemblea nazionale. “Se l’atto è commesso con una persona minorenne, sarà inflitta la pena massima. I giudici non potranno sospendere le pene né comminare pene inferiori al minimo previsto”, ha precisato. Il premier ha sottolineato che una delle novità del progetto di legge è la definizione del reato di omosessualità, che riguarda “qualsiasi atto sessuale tra persone dello stesso sesso, e in quanto tale contro natura”. Inoltre, il testo prevede “la perdita dei diritti civili per un periodo di dieci anni” e punisce anche, con pene da tre a sette anni, “l’apologia dell’omosessualità”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

