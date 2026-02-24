Il Giovanni e la Teresa dei Legnanesi? Due sposi ripetenti

Antonio Provasio interpreta Teresa dei Legnanesi, portando in scena la commedia “I promossi sposi” alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio. La rappresentazione nasce dall'esigenza di rinnovare il classico, coinvolgendo il pubblico con un’interpretazione fresca e divertente. La scelta di aggiornare il testo e il modo di recitare rispecchia il desiderio di avvicinare nuove generazioni al teatro popolare. La pièce promette di regalare risate e nostalgia agli spettatori presenti.

L'INTERVISTA. Parla Antonio Provasio: l'attore è la Teresa dei Legnanesi che saranno alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio con «I promossi sposi». «Il cuore? È un guazzabuglio!»: parola di Alessandro Manzoni anzi, dei Legnanesi. Si intitola infatti «I promossi sposi» il nuovo spettacolo che la storica Compagnia porta alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio all'8 marzo. Ma non si tratta di una parodia del capolavoro manzoniano: ma dello spunto per raccontare ancora una nuova avventura della famiglia Colombo: la Teresa (Antonio Provasio), il Giovanni (Italo Giglioli) e la Mabilia (Enrico Dalceri). «Non è una rivisitazione in chiave moderna de "I promessi sposi", - spiegano dalla Compagnia - ma un omaggio ad Alessandro Manzoni, o meglio, al suo modo inconfondibile di indagare l'animo umano.

I 'Promossi sposi' dei Legnanesi. Sul palcoscenico si riderà in dialetto

