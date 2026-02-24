Il giorno dopo te la gusti tutta | la vittoria di Peppe Poeta

Peppe Poeta celebra la vittoria della Coppa Italia, conquistata grazie all’impegno della sua squadra, Olimpia Milano. La vittoria deriva dalla strategia applicata durante la finale e dalla determinazione dei giocatori. La squadra ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, portando a casa il trofeo dopo mesi di lavoro e sacrifici. La soddisfazione di Poeta si legge in ogni gesto e parola, mentre si prepara a festeggiare con i suoi.

La conquista della Coppa Italia, ottenuta da Peppe Poeta alla guida di Olimpia Milano, segna una tappa significativa nel percorso della squadra e della sua leadership. Le parole emerse riflettono una settimana estremamente impegnativa, un lavoro intenso e una serie di emozioni condivisa dal gruppo, che ha trasformato lo sforzo collettivo in successo. La notte immediatamente successiva al trionfo è stata accompagnata da una sensazione magnifica che permane al risveglio, pur nella piena consapevolezza della fatica accumulata durante una settimana durissima. Ogni incontro è stato vissuto come una sfida inside-out, e l’attesa di conoscere l’avversario fino a tarda serata, prima della finale, ha aggiunto una nota di tensione all’itinerario del gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket, Peppe Poeta: “Guduric, Nebo e Lorenzo Brown protagonisti di una vittoria importantissima”Peppe Poeta analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Real Madrid, un risultato fondamentale nella prima sfida giocata all'Allianz Cloud.

Olimpia Milano-Dubai: Peppe Poeta salta la partita per infortunioPeppe Poeta non scende in campo contro Dubai.

Il successo di Torino è il numero 17 dell'era Armani. Da allora, l'Olimpia ha vinto 6 scudetti, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe. Peppe Poeta è il quinto allenatore che vince sotto l'ala Armani. Poeta è anche il secondo di sempre ad aver vinto la Coppa Italia si x.com

IL COMMENTO DELLA GAZZETTA «Peppe Poeta issato per aria dai suoi giocatori nella festa di fine partita è l'immagine dell'inizio di una nuova era. Aveva più da perdere che da guadagnare. Nei tre giorni ha trovato sempre l'arma giusta. Vince usando un sol - facebook.com facebook