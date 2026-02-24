Il futuro dell’Europa | Coesione e sviluppo pilastri dell’integrazione I Paesi facciano squadra

La mancanza di investimenti nelle infrastrutture ha causato ritardi significativi nei lavori di ammodernamento, lasciando alcune regioni senza collegamenti adeguati. Questa situazione ha portato a proteste locali e a richieste di intervento immediato da parte delle autorità. Le regioni interessate denunciano la scarsa attenzione alle esigenze dei cittadini e chiedono misure concrete per migliorare la rete viaria. La questione rimane al centro del dibattito politico e sociale.

Casolari* La politica di coesione è una delle manifestazioni più evidenti ed efficaci dell’idea solidaristica alla base del processo di integrazione europea. Essa si fonda sull’assunto che solo uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione può garantire una reale coesione economica, sociale e territoriale negli Stati membri, tale da promuovere il corretto funzionamento delle politiche sovranazionali e da preservare condizioni di stabilità nel continente. Non solo. La sua capacità di produrre effetti tangibili nelle regioni, nelle città, nelle zone rurali ed in quelle di frontiera ben esprime l’idea di un’integrazione che si sviluppa secondo una logica multilivello, raggiungendo capillarmente i cittadini dei Paesi membri fin nelle zone più remote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Princi: “Libertà di stampa e dignità del lavoro giornalistico sono pilastri dell’EuropaPrinci a Bruxelles: “Libertà di stampa e dignità del lavoro giornalistico sono pilastri dell’Europa” La deputata calabrese Giusi Princi si è rivolta ieri a Bruxelles, durante un evento internazionale, parlando della crescente importanza di difendere i giornalisti e il loro lavoro.

Fossacesia si candida a capitale del mare 2026: elemento centrale dell’identità territoriale, dello sviluppo sostenibile e della coesione socialeFossacesia ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, riconoscendo nel mare un elemento fondamentale dell’identità territoriale.

Ricerca e industria come due facce della stessa medaglia. Solo così l’Europa può uscire dalla morsa cinoamericanaIstituzioni e imprese riunite per discutere il futuro della competitività europea. È stato l'intento della Fondazione Bruno Kessler per cercare di colmare i ritardi nella valorizzazione dell’innovazio ... wired.it

Il leader dell'opposizione a Putin: «Il futuro della Russia è in una grande Europa»Per Grigorij Javlinskij, fondatore del partito Yabloko, la soluzione non è la divisione dei territori.«L'Occidente ha guardato all'Ucraina solo come ... avvenire.it

Uniti per democrazia, Europa e futuro condiviso. Nella giornata di ieri abbiamo siglato un’intesa politica tra il PSD e il Partito Democratico: un passaggio storico che rafforza le relazioni tra San Marino e Italia e consolida un percorso costruito negli anni sul - facebook.com facebook

Alle 10:00 sarò su @MediasetTgcom24 per parlare del futuro dell’Europa. Competitività dell’UE, asse italo tedesco e il ruolo di Macron: serve una svolta politica chiara e coraggiosa. L’Europa non può restare ferma. Ci vediamo tra un’ora, a dopo! x.com