Il futuro del packaging Coesione e sostenibilità tra le parole d’ordine

Il futuro del packaging è al centro di un evento a Bologna, causato dalla crescente domanda di soluzioni più sostenibili. L’iniziativa mira a unire imprese e territori per promuovere innovazioni che riducono l’impatto ambientale. I partecipanti discuteranno di nuove tecnologie e pratiche più responsabili, con particolare attenzione alle sfide economiche e ambientali. L’appuntamento si svolgerà mercoledì 25 febbraio all’Oratorio San Filippo Neri, attirando esperti e stakeholder del settore.

Il futuro del packaging: l’innovazione che unisce sostenibilità, coesione, imprese e territori. E’ questo il titolo dell’iniziativa che si terrà mercoledì 25 febbraio a Bologna, all’Oratorio San Filippo Neri. Si tratta del primo appuntamento di QN Distretti, il ciclo di eventi che dà spazio alle filiere raccontando le sfide dei territori. Alle 17,30 è previsto l’accredito dei partecipanti e, alle 18, l’inizio dei lavori. L’industria del packaging è una delle filiere più vitali e strategiche per l’economia italiana e per l’Emilia-Romagna. La transizione ecologica, la spinta verso l’economia circolare e la digitalizzazione dei processi stanno ridefinendo ruoli, competenze e modelli di business, creando un nuovo equilibrio tra sostenibilità e competitività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

