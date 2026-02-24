Il frutto del monaco è sempre più presente nel panorama del benessere naturale grazie al suo potere dolcificante privo di calorie

Il frutto del monaco si diffonde sempre di più nei negozi di alimenti salutari, spinto dalla richiesta di alternative naturali allo zucchero. Le sue proprietà dolcificanti attirano chi cerca un modo per ridurre le calorie senza rinunciare al sapore dolce. Le vendite sono cresciute grazie anche alla crescente attenzione verso alimenti più sani e naturali. Sempre più consumatori scelgono questa soluzione per migliorare le loro abitudini alimentari.

. In un’epoca in cui si cerca di ridurre il consumo di zuccheri raffinati senza rinunciare al gusto, questa alternativa naturale sta conquistando nutrizionisti e consumatori attenti alla salute. Conosciuto anche come Monk Fruit o luo han guo, il frutto del monaco proviene dall’Asia sudorientale, in particolare dalla Cina meridionale e dalla Thailandia. Deriva dalla pianta Siraitia grosvenorii, coltivata da secoli nella medicina tradizionale cinese. La sua dolcezza è dovuta ai mogrosidi, potenti antiossidanti naturali che conferiscono un sapore fino a 200 volte più dolce dello zucchero, senza incidere sulla glicemia. 🔗 Leggi su Amica.it

La mela per dimagrire e ridurre il rischio diabete: tutti i pro del frutto del benessere

Quando hai voglia di qualcosa che sia naturalmente dolce, di solito pensi a una mela o a una banana. Ma gli scienziati stanno puntando i riflettori su un'alternativa che, con ogni probabilità, è al di ...

