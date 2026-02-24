Il floorball nazionale torna protagonista in Valle San Martino

Il torneo di floorball ha richiamato molti appassionati alla Valle San Martino, dopo che le squadre hanno deciso di scegliere Monte Marenzo come sede. La causa è l’allestimento di un evento di livello nazionale, che si svolge nel centro sportivo comunale. Durante le due giornate, le partite vedranno protagonisti diverse formazioni di serie A2, attirando pubblico da tutta la regione. La competizione si concluderà con una sfida decisiva nel pomeriggio di domenica.

Nuovo evento sportivo a Monte Marenzo. A fare gli onori di casa sarà la squadra del Centro Lombardia Unihockey Un nuovo grande appuntamento con il floorball a Monte Marenzo. Il centro sportivo comunale ospiterà infatti una due giorni dedicata al campionato nazionale di serie A2, fra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. A Monte Marenzo arriveranno squadre dal Nord e dal Centro Italia per disputare una serie di partite che metteranno in palio i punti necessari per qualificarsi per la successiva fase playoff. Dal Lazio arriveranno inoltre le squadre dei Black Lions Roma e degli Evergreen Alligators Ciampino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Valle San Martino: "Archè" protagonista alla Winter edition di Ginnastica in festaLe giovani atlete del settore ritmica di Ginnastica Archè si sono distinte alla Winter edition di Ginnastica in festa 2025, evento del circuito Silver organizzato dalla Fgi. Lutto in Valle San Martino: è morto il parrucchiere ClaudioLa comunità di Valle San Martino piange la scomparsa di Claudio Mutti, noto parrucchiere di Vercurago.