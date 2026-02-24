il filo rosso che unisce anarchici francesi e italiani sui sabotaggi ferroviari

Un gruppo anarchico francese e uno italiano sono collegati dai recenti sabotaggi ferroviari contro le Olimpiadi invernali. La rivendicazione di un attacco sulla linea ferroviaria si è diffusa su un sito anarchico francese, confermando il coordinamento tra i due paesi. Le azioni mirano a protestare contro le grandi manifestazioni sportive e coinvolgono atti di sabotaggio mirati a paralizzare i trasporti. Le autorità stanno indagando sui responsabili di queste azioni.

La rivendicazione del sabotaggio della linea ferroviaria contro le Olimpiadi invernali è rimbalzata anche su un sito anarchico francese. L'azione, compiuta il 13 febbraio scorso contro infrastrutture ferroviarie collegate a Milano-Cortina 2026, ha da subito indirizzato le indagini verso la matrice anarchica che conferma la sua dimensione transnazionale. Nel testo gli autori si assumono la responsabilità dell'incendio e del danneggiamento di cavi lungo la linea Av Roma-Napoli, fra Salone e Labico, e sulla Roma-Firenze, in zona Salaria, rivendicando il blocco del traffico come «atto di sabotaggio contro le Olimpiadi e contro la macchina bellica e logistica dello Stato». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sabotaggi anarchici, la rivendicazione che unisce Cospito e HannounLe autorità stanno ancora indagando sui sabotaggi che hanno colpito le linee ferroviarie nel Bolognese e a Pesaro.

Filo rosso Italia-Francia sui sabotaggi ai treniDue gruppi anarchici italiani hanno rivendicato la responsabilità dei sabotaggi ai treni ad alta velocità, collegandoli agli attacchi simili avvenuti in Francia in vista delle Olimpiadi del 2024.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il filo rosso che unisce Maduro e l’agonia di Cuba; Io sono Rosa Ricci arriva su Netflix: il filo rosso che mancava prima di Mare Fuori 6 (presto su RaiPlay); L'Invisibile Filo Rosso, un film che parla di soprusi e libertà; Mille coperte contro la violenza: a Domodossola il filo rosso della solidarietà.

Lady Nemesis torna con Il filo rosso mi ha sfiorataFuori il nuovo singolo di Lady Nemesis, Il Filo Rosso Mi ha Sfiorata, un brano pop intenso e cinematografico che conferma l’identità sonora e narrativa del progetto. corrierenazionale.it

Io sono Rosa Ricci arriva su Netflix: il filo rosso che mancava prima di Mare Fuori 6 (presto su RaiPlay)Mentre RaiPlay si prepara a mandare in onda la nuova stagione della serie, Netflix propone il prequel sulla storia di uno dei personaggi più iconici. libero.it

Il filo rosso delle note e dell’influenza di Chopin guida la prima edizione del Venezia Piano Festival. - facebook.com facebook

La "leggenda del filo rosso" esiste dai tempi dei tempi nei paesi orientali ma, da noi in Italia, è entrata nel cuore da #CherrySeason Talmente tanto che nelle ricerche sul "filo rosso" escono loro, Öykü e Ayaz Vorrà dire qualcosa per noi #ÖzSer un segno del d x.com