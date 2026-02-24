Il festival di Sanremo e l' incredibile storia del Villaggio del cantante in Toscana
Il Festival di Sanremo ha deciso di assegnare un premio speciale al vincitore di ogni edizione, creando il
Gli anni Sessanta, un imprenditore visionario e una località diventata cult, grazie anche ad Al Bano, Pippo Baudo e Minnie Minoprio. Siamo andati a vedere com'è oggi C'è stato un tempo in cui il Festival di Sanremo attribuiva un premio speciale al vincitore di ogni edizione: uno spicchio di terra nell'Aretino. Un lotto a mille metri d'altezza, nell'appennino che da un lato guarda Arezzo e dall'altro la Romagna, in una località dalle vedute mozzafiato. 6.500 euro al mq, sbarre e giardinieri: vi porto nella Cittadella dei ricchi fiorentini Quartieri vip, club e hobby esclusivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Il festival di Sanremo e l'incredibile storia del "Villaggio del cantante" in provincia di Arezzo
Perché Sanremo è Sanremo stasera in TV: il documentario sulla storia del FestivalStasera su Rai 5 va in onda il documentario che ripercorre la storia del Festival di Sanremo.
