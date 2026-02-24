Il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi il primo vero show di Demna da Gucci e tutte le altre novità della Settimana della Moda appena iniziata

Maria Grazia Chiuri ha presentato il suo primo show da Fendi, attirando l’attenzione con una collezione ricca di dettagli innovativi. Demna ha mostrato le sue nuove creazioni da Gucci, segnando il suo debutto ufficiale alla guida del brand. La Milano Fashion Week di febbraio ha portato anche altre anticipazioni e novità, mentre le designer svelano le tendenze per l’autunno-inverno 2026-27. La settimana della moda si apre con un ritmo intenso di presentazioni e sorprese.

Ci siamo: martedì 24 febbraio inizia una nuova Milano Fashion Week, stavolta dedicata alle collezioni Donna per la stagione AutunnoInverno 2026-27. Il calendario comprende 54 sfilate fisiche e 8 digitali, 72 presentazioni e 27 eventi: sarà una settimana piena di novità, a partire dall’atteso debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi. Il programma completo e tutte le novità a cui prestare attenzione. I debutti e le novità della Milano Fashion Week di febbraio. Quest’anno gli addetti ai lavori e gli appassionati di moda dovranno fare gli straordinari: la Milano Fashion Week – dal 24 febbraio al 2 marzo – coincide infatti con le date del Festival di Sanremo, che negli anni è diventato una vetrina per brand, stilisti e stylist. 🔗 Leggi su Amica.it

Le parole di Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri per ricordare Valentino Garavani all'apertura della camera ardenteAll'apertura della camera ardente di Valentino Garavani, sono state pronunciate parole di ricordo da parte di figure come Giancarlo Giammetti, Alessandro Michele e Maria Grazia Chiuri.

Al Service95 Book Club, Dua Lipa ha indossato un completo della P/E 2026 di Gucci firmato da Demna, incentrato sulla logo maniaDurante il Service95 Book Club, Dua Lipa ha sfoggiato un completo Gucci della collezione PE 2026, firmato da Demna.

Moda, Milano raccoglie il testimone di Londra con 60 sfilateDa non perdere, l’esordio di Maria Grazia Chiuri alla direzione di Fendi, il debutto di Meryll Rogge da Marni e la prima sfilata di Demna Gvasalia da Gucci. panorama.it

FENDI’S NEW ERA BEGINS Rome has a way of circling you back to yourself. For Maria Grazia Chiuri, that circle closes at Fendi. Nearly four decades after first walking into the house as a 24-year-old accessories designer, Chiuri returns as chief creative officer - facebook.com facebook

