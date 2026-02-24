Il consigliere regionale Fernando Errico raccoglie l’appello di Coldiretti | La diga di Campolattaro sia al servizio del Sannio

Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia, ha deciso di sostenere l’appello di Coldiretti sulla diga di Campolattaro, sottolineando l’importanza di potenziarla per il Sannio. La richiesta si concentra sulla gestione più efficiente delle risorse idriche, vista la crescente esigenza di acqua per l’agricoltura locale. Errico insiste sulla priorità di garantire un approvvigionamento stabile e duraturo, evitando carenze durante i mesi più caldi. La proposta trova ora il supporto di diversi operatori del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Fernando Errico, fa proprio l'appello lanciato da Coldiretti e rilancia con forza la necessità di affrontare in maniera strutturale e definitivo la questione dell'approvvigionamento idrico. "La voce degli agricoltori – dichiara Errico – non può restare inascoltata. La campagna di ascolto promossa da Coldiretti sul territorio fotografa una realtà chiara: l'acqua rappresenta oggi la prima emergenza per il nostro comparto primario. Senza una strategia seria sugli invasi e sulla gestione delle risorse idriche, rischiamo di compromettere il futuro dell'economia del Sannio".

Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficioFernando Errico, esponente di Forza Italia, ha deciso di sostenere l’appello di Coldiretti chiedendo che la diga di Campolattaro venga utilizzata strategicamente per favorire l’agricoltura nel Sannio.

