Il Comune ' adotta' 12 aiuole nel quartiere Nuova San Paolo | Cura affidata alla Multiservizi

Il Comune di Bari ha preso in gestione 12 aiuole nel quartiere Nuova San Paolo, per migliorare la cura degli spazi pubblici. La decisione deriva dalla necessità di mantenere più puliti e curati i giardini, affidando il lavoro alla Multiservizi. Questa mattina, l’assessore alla Cura del territorio ha visitato le aree per verificare l’avvio delle operazioni di manutenzione. Le aiuole riceveranno interventi regolari per garantire un ambiente più ordinato nel quartiere.

Si conclude una vicenda lunga 24 anni: i residenti dei condomini della zona non dovranno più sostenere le spese per la manutenzione degli spazi verdi, di proprietà comunale Gli spazi, di proprietà del Comune di Bari da oggi saranno curati e gestiti dall'amministrazione. Questa mattina l'assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, si è recato nel quartiere Nuova San Paolo, sul territorio del Municipio III, per la presa in consegna di 12 aree verdi tra le vie Del Core, Caldarulo e Dalfino. I tecnici comunali hanno certificato all'azienda l'idoneità tecnica dei lavori, che hanno riguardato essenzialmente la realizzazione di aiuole e cespugli, la piantumazione di nuovi alberi e l'esecuzione di alcuni camminamenti pedonali.

