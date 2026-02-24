Il commercio che riparte | Un negozio si riaccende e la strada riprende vita

Caterina Gennusa ha deciso di rinnovare il suo negozio nel centro di Poggibonsi, dopo aver constatato il calo degli acquisti nel settore. La riapertura ha portato nuova energia alla strada commerciale, attirando clienti e creando un senso di vivacità. La sua scelta nasce dalla volontà di sostenere l’attività locale e di contribuire alla ripresa del quartiere. La ripartenza del negozio si nota già nei primi giorni di apertura.

Una scelta di responsabilità. Così Caterina Gennusa, commerciante di Poggibonsi, definisce la sua decisione di rinnovare il proprio negozio nel centro storico. Un contributo per far rivivere il tessuto commerciale nella parte antica della città, ad opera della titolare di NonnaDina. Un marchio, presente dal 2015 nell’abbigliamento, che assume adesso connotati di una realtà ancor più all’avanguardia per un’offerta di qualità a 360 gradi. Per ogni possibile tipo di look. Con Caterina Gennusa sono intervenute l’altra sera al taglio del nastro (nella foto) anche la sindaca Susanna Cenni e Barbara Lisi che si è dedicata alla realizzazione nel suo ruolo di interior design e di professionista affermata nella progettazione di spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I saldi invernali 2026 sono iniziati sabato 3 gennaio, segnando la ripresa del commercio dopo le festività.

La classifica radio di Earone aggiorna la posizione dei brani più ascoltati all'inizio del 2026.

