Il circuito tumorale PIAZZA LIBERTA’ puntata di martedì 24 febbraio 2026

Il dr. Giuseppe Di Bella spiega come l’ormone della crescita possa contribuire allo sviluppo di tumori. Durante la puntata speciale di Piazza Libertà, si analizzano le connessioni tra ormoni e cellule tumorali. La discussione si concentra su come l’eccesso di questa sostanza possa favorire la proliferazione cellulare. Il medico evidenzia anche le possibili implicazioni per la diagnosi e la cura delle malattie oncologiche. La trasmissione prosegue con approfondimenti sui meccanismi biologici coinvolti.

PIAZZA LIBERTA’, puntata speciale di martedì 24 febbraio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Ospite di Armando Manocchia è l’esimio dott. Giuseppe Di Bella. Grazie alla partecipazione di questo autorevole studioso, la puntata sarà dedicata al tema che più di altri sta alimentando un confronto acceso nel mondo della ricerca scientifica e cioè: il ruolo dell’ormone della crescita (GH) nel microambiente tumorale e la possibilità di colpirne i meccanismi con somatostatina e analoghi. “Il GH autocrino e ipofisario – dice il dott. Di Bella – è il nodo nel circuito tumorale e l’obiettivo strategico nella terapia del cancro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

