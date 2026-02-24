Il Cinema della Normale | proiezione di ' Eraserhead'

Il Cinema della Normale ha presentato ‘Eraserhead’ per celebrare l’ingresso di un nuovo film nella programmazione, motivato dall’interesse per il cinema sperimentale. La proiezione ha attirato un pubblico curioso, desideroso di scoprire un classico culto. La serata ha offerto un’occasione per approfondire le immagini disturbanti e le atmosfere surreali del film di Lynch. La rassegna continuerà con altri titoli che sfidano le convenzioni narrative.

Il Cinema della Normale torna in sala con 'Sweet Dreams (are made of Film)', una rassegna che si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell'onirico. Pur unificati da un medesimo linguaggio, che gioca su atmosfere misteriose e visionarie, i film scelti dalle allieve e dagli allievi della Scuola Normale Superiore spaziano infatti tra generi ed epoche molto distanti. Si prosegue con 'Eraserhead', il primo lungometraggio del visionario regista David Lynch, qui proposto in versione originale sottotitolata e restaurata 4k.